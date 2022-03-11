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    11 марта 2022, 12:19

    «Все нормально, жив-здоров». Совершивший подвиг в бою с националистами офицер РФ пообщался с родителями

    Мать офицера ВС РФ Почесного, совершившего подвиг на Украине, рассказала о сыне

    Александр Блинов, Андрей Васильев

    Офицер Вооруженных сил России Дмитрий Почесный совершил подвиг во время спецоперации на Украине. Его танковый полк попал под обстрел украинских националистов, но им удалось отбить атаку и нанести противнику ущерб. Мать офицера Елена Почесная рассказала «360», что Дмитрий всю жизнь мечтал стать военным.

    «Очень порядочный человек. Всю жизнь мечтал [служить], потому что мы оба с мужем военнослужащие. Буквально два года, как ушли на пенсию, в пограничной службе были», — сообщила Почесная.

    Дмитрий Почесный окончил Суворовское училище, куда поступил в 14 лет. Затем перешел в Новосибирское высшее военное командное училище. Его мать призналась, что вместе с супругом очень переживает за сына.

    «Сейчас связывался: „Мам, все нормально, жив-здоров“. Иногда эсэмэску напишет, потому что очень просим, очень сильно переживаем», — сказала она.

    Дмитрий никогда ни на что не жалуется. Когда выходит на связь, просто говорит, что у него все в порядке.

    «Он очень скромный, никогда ничего не скажет про себя, сильный такой», — сказала Елена.

    Минобороны РФ 10 марта сообщило, что в ходе спецоперации на Украине капитан Дмитрий Почесный и старший лейтенант Станислав Ким выдвигались в составе колонны тактической группы танкового полка в заданный район и попали под массированный обстрел украинскими националистами. Офицеры проявили себя с лучшей стороны, сумели сориентироваться и отбить атаку. Живой силе противника нанесли значительный ущерб, уничтожили четыре боевые машины пехоты и взяли в плен 12 бандеровцев.

    Ранее российскому офицеру-танкисту Алексею Левкину присвоили звание Героя России за борьбу с националистами в ходе спецоперации на Украине. Его отец рассказал «360», что Алексей очень добрый и ответственный человек.