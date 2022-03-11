«Все нормально, жив-здоров». Совершивший подвиг в бою с националистами офицер РФ пообщался с родителями

Офицер Вооруженных сил России Дмитрий Почесный совершил подвиг во время спецоперации на Украине. Его танковый полк попал под обстрел украинских националистов, но им удалось отбить атаку и нанести противнику ущерб. Мать офицера Елена Почесная рассказала «360», что Дмитрий всю жизнь мечтал стать военным.

«Очень порядочный человек. Всю жизнь мечтал [служить], потому что мы оба с мужем военнослужащие. Буквально два года, как ушли на пенсию, в пограничной службе были», — сообщила Почесная.

Дмитрий Почесный окончил Суворовское училище, куда поступил в 14 лет. Затем перешел в Новосибирское высшее военное командное училище. Его мать призналась, что вместе с супругом очень переживает за сына.

«Сейчас связывался: „Мам, все нормально, жив-здоров“. Иногда эсэмэску напишет, потому что очень просим, очень сильно переживаем», — сказала она.

Дмитрий никогда ни на что не жалуется. Когда выходит на связь, просто говорит, что у него все в порядке.

«Он очень скромный, никогда ничего не скажет про себя, сильный такой», — сказала Елена.

Минобороны РФ 10 марта сообщило, что в ходе спецоперации на Украине капитан Дмитрий Почесный и старший лейтенант Станислав Ким выдвигались в составе колонны тактической группы танкового полка в заданный район и попали под массированный обстрел украинскими националистами. Офицеры проявили себя с лучшей стороны, сумели сориентироваться и отбить атаку. Живой силе противника нанесли значительный ущерб, уничтожили четыре боевые машины пехоты и взяли в плен 12 бандеровцев.

Ранее российскому офицеру-танкисту Алексею Левкину присвоили звание Героя России за борьбу с националистами в ходе спецоперации на Украине. Его отец рассказал «360», что Алексей очень добрый и ответственный человек.