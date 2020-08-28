Северное командование ВС США сообщило о российской подлодке, которая всплыла в международных водах — вне территориальных вод США. Американцы не получали от нее сигналов бедствия, но заявили, что при необходимости всегда готовы помочь.

Об этом американское военное ведомство сообщило в Twitter.

«Командование воздушно-космической обороны Северной Америки и Северное командование ВС США внимательно следят за российской подводной лодкой, всплывшей сегодня у Аляски. Мы внимательно следим за интересующими нас судами, в том числе за иностранными военно-морскими судами, в зоне нашей ответственности», — сказано в тексте сообщения.

Как сообщил Associated Press официальный представитель Северного командования Билл Льюис, командование воздушно-космической обороны Северной Америки и командование Северной Америки внимательно следят за подводной лодкой.

Он отказался предоставить дополнительную информацию о ней, в том числе, о ее близости к Аляске.

Льюис добавил, что в этом районе проводились российские военные учения. Накануне американские рыболовные суда массово начали сообщать властям о присутствии в водах Беренгова моря рядом с США российских военных подлодок.

Как сообщил представитель береговой охраны Кип Уодлоу, военные чины с базы Элмендорф-Ричардсон были предупреждены об учениях заранее.

Официальных комментариев Минобороны России по этому заявлению пока нет. За несколько часов до сообщения американских военных ведомство опубликовало видео с учений, в которых принимают участие атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота «Омск» и ракетный крейсер «Варяг».

Безопасность тактических маневров обеспечивали 15 боевых кораблей и самолеты морской авиации флота.