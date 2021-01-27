ВС США заявили о планах разрешить женщинам-военнослужащим красить губы
Представители командования сухопутными войсками США подняли вопрос о внесении изменений в список дозволенного во внешнем виде женщин-военнослужащих, информирует газета Hill.
Уточняется, что представительницам женского пола в ВС Штатов разрешат завязывать волосы в длинные хвосты, делать короткие стрижки и носить серьги. Кроме этого, им можно будет красить губы и ногти. Такие изменения основываются на рекомендациях комиссий, сообщило РИА ФАН.
«Это один из способов, с которым мы работаем над улучшением жизни наших солдат, наших войск, ставящих людей на первое место, понимая их проблемы, предпринимая меры, когда это необходимо, и поддерживая их высшую степень готовности», — подчеркнул генерал-лейтенант Гэри Брито.
По его словам, равенство и разнообразие крайне необходимы для боеспособности армии. Военнослужащий напомнил, что в США есть солдаты из разных слоев населения.