ВС России уничтожили хранилища с нефтепродуктами на Украине

Российские военные высокоточным оружием большой дальности уничтожили в Кременчуге объекты нефтеперерабатывающего завода и хранилища с нефтепродуктами. Об этом сообщило Минобороны России.

«Высокоточным оружием большой дальности на северной окраине города Кременчуг уничтожены объекты по производству топлива нефтеперерабатывающего завода, а также хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинских войск», — сказал официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Также известно, что за прошедшую ночь российские силы поразили 56 военных объектов Украины. Речь идет о 53 районах сосредоточения украинских солдат и военной техники, двух пунктах управления, топливном хранилище в районе населенного пункта Новая Дмитровка.

«Уничтожены до 160 человек личного состава, а также 23 единицы бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей», — добавил Конашенков.

Кроме того, комплекс «Панцирь-С» сбил украинскую ракету «Точка-У» и 18 снарядов реактивной системы залпового огня в воздухе над Чернобаевкой.