Вооруженные силы России высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожили базы горючего в Днепре, Чугуеве, Лисичанске и Новомосковске. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Вечером 30 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожены крупные базы горючего в населенных пунктах Днепропетровск, Лисичанск, Чугуев и Новомосковск», — заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, с них осуществлялось оснащение топливом украинских войск в Донбассе. Он также рассказал, что российские военные взяли под полный контроль Золотую Ниву, форсировали реку Кашлагач и закрепились на выгодном рубеже. За сутки силам РФ удалось продвинуться на шесть километров.

За ночь российская авиация поразила 52 военных объекта Украины. В частности, это четыре командных пункта, один склад ракетно-артиллерийского вооружения, два склада горючего, а также 38 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники.