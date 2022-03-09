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    09 марта 2022, 21:43

    ВС России уничтожили 2814 объектов военной инфраструктуры Украины

    Конашенков: ВС России уничтожили 2814 объектов военной инфраструктуры Украины

    Ирэна Вороник

    Вооруженные силы России с начала спецоперации на Украине уничтожили более 2,8 тысячи военных объектов противника. С таким сообщением в беседе с журналистами выступил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

    ВС России уничтожили 2814 объектов военной инфраструктуры Украины

    Он отметил, что на текущий момент российские силы продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

    «С начала проведения операции уничтожено 2 814 объектов украинской военной инфраструктуры», — сказал Конашенков. Он отметил, что в течение прошедшего дня группировка войск ЛНР смогла взять под контроль три населенных пункта — это Затишное, Песчанка и Суровцевка.

    Конашенков добавил, что уничтожить удалось 139 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и С-125, 84 радиолокационных поста украинских ПВО, 974 танка и других боевых бронированных машин, 104 реактивных систем залпового огня, 359 орудий полевой артиллерии и минометов, 727 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 97 беспилотных летательных аппаратов.