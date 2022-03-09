ВС России уничтожили 2814 объектов военной инфраструктуры Украины

Вооруженные силы России с начала спецоперации на Украине уничтожили более 2,8 тысячи военных объектов противника. С таким сообщением в беседе с журналистами выступил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что на текущий момент российские силы продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

«С начала проведения операции уничтожено 2 814 объектов украинской военной инфраструктуры», — сказал Конашенков. Он отметил, что в течение прошедшего дня группировка войск ЛНР смогла взять под контроль три населенных пункта — это Затишное, Песчанка и Суровцевка.

Конашенков добавил, что уничтожить удалось 139 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и С-125, 84 радиолокационных поста украинских ПВО, 974 танка и других боевых бронированных машин, 104 реактивных систем залпового огня, 359 орудий полевой артиллерии и минометов, 727 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 97 беспилотных летательных аппаратов.