ВС России разминировали брошенный ВСУ корабль «Корец» в Бердянске

Вооруженные силы РФ разминировали корабль ВСУ «Корец» в Бердянске. Украинские военные бросили его в спешке, сообщила газета «Известия». Один из солдат рассказал, что на корабле хранилось большое количество различного оружия.

На корабле обнаружили большое количество стрелкового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, сигнальных мин и крупнокалиберные пулеметы. Все это изъяли. По словам собеседника издания, этого оружия хватило бы на «долгие годы обороны Бердянска».

«Оружие дальше будет передаваться службам безопасности РФ и, вероятно, [будет] дальнейшая его утилизация», — отметил солдат.

Он подчеркнул, что корабль бросили в спешке. На это указывают сразу несколько признаков: большое количество продуктов, которые не смогли с собой унести, ручки и тетрадки, а также недописанные документы в рубках. На корабле также нашли личные вещи, телефоны и даже сим-карты, которые украинские военные не смогли с собой забрать, когда его покидали.