Армия 12 июля 2023, 18:10 ВС России почти завершили прием вооружения и военной техники от ЧВК «Вагнер» Конашенков: ВС России завершают прием вооружения и военной техники от ЧВК «Вагнер»

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ВС России в соответствии с планом заканчивают принимать вооружение и военную технику от ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, его заявление опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«Переданы более двух тысяч единиц техники и вооружения», — сказал Конашенков.

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По его словам, Вооруженные силы России получили от ЧВК танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, РСЗО «Град» и «Ураган», ЗРПК «Панцирь», САУ 2С1 «Гвоздика» 122-мм, 2С3 «Акация» 152-мм, 2С5 «Гиацинт» 152-мм, 2С4 «Тюльпан» 240-мм. Кроме того, подразделения «Вагнера» передали российской армии гаубицы, противотанковые орудия, минометные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры, автомобильную технику и стрелковое оружие.

ВС РФ приняли от ЧВК свыше 2,5 тысячи тонн различных боеприпасов. Также участники «Вагнера» отдали почти 20 тысяч единиц стрелкового оружия. Представитель Минобороны отметил, что десятки единиц переданной техники ни разу не использовали в боевых условиях.

Конашенков добавил, что тяжелую гусеничную технику, самоходные артиллерийские установки большой мощности и танки доставляют на полевые базы колесными тягачами на тралах, чтобы не повредить асфальт на дорогах. Колесная техника прибывает на места своим ходом.

Все вооружение и технику, переданные со стороны ЧВК «Вагнер», доставляют в тыловые районы, сказал официальный представитель Минобороны. Там ремонтно-восстановительные подразделения ВС России проводят техобслуживание и готовят полученное к применению.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию, что ЧВК «Вагнер» якобы добралась до ядерного хранилища во время попытки мятежа, сообщил RT. Пресс-секретарь президента РФ назвал эти сведения вбросом.