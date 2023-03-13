Армия 13 марта 2023, 08:55 ВС России наращивают силы для обхода Авдеевки с севера и запада Военкоры заявили о наступлении ВС РФ в районе Донецка и угрозе котла для ВСУ в Авдеевке РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные ведут наступление в районе Донецка, а расположенные здесь украинские военные рискуют оказаться в котле. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры „Русской весны“».

«Русские наращивают усилия по обходу Авдеевки с севера и запада», — отметили военкоры.

Реклама

Они обратили внимание на озабоченность западных и украинских аналитиков, которые указывают на мощное наступление российской армии в направлении Авдеевки после взятия Красногоровки. Одновременно усилены штурмовые операции севернее линии Опытное — Водяное.

Реклама

Один из украинских военных обозревателей написал об успехах российских бойцов и тяжелейшей для ВСУ ситуации в Каменке. Подразделения ВС России заняли лесополосу севернее поселка и откуда ведут атаку. Не менее сложная ситуация, по их словам, сложилась и в Марьинке.

Ранее военнопленный рассказал о запугивании новобранцев ВСУ под Авдеевкой.