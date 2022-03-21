ВС России нанесли удар по центру подготовки иностранных наемников в Ровенской области

Крылатые ракеты Вооруженных сил Росси прошлой ночью ударили по центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований в Ровенской области Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Центр находился на общевойсковом полигоне Новая Любомирка. Российские силы ликвидировали более 80 наемников и националистов.

Уточняется, что высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования уничтожили склад боеприпасов и штаб механизированной бригады около населенного пункта Селец.

В Минобороны добавили, что за ночь оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила 44 военных объекта Украины. Среди них — четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Наливайковка и Золочева, а также шесть зенитных ракетных комплексов «Бук М-1».