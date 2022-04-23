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    23 апреля 2022, 16:29

    ВС РФ заподозрили Украину в готовности ударить по хранилищу радиоактивных отходов

    Анна Усачева

    Военные власти Украины всерьез рассматривают удар по хранилищу радиоактивных отходов. Ответственность за обстрел Приднестровского химического завода в населенном пункте Каменское ВСУ планируют переложить на Россию. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Его слова опубликовало РИА «Новости».

    «Кроме того, руководством Украины серьезно рассматривается вопрос нанесения ударов по хранилищу радиоактивных отходов на бывшем предприятии „Приднестровский химический завод“ в населенном пункте Каменское Днепропетровской области», — сказал Кириллов.

    Ведомство узнало об этом из документа, «подтверждающего критическое состояние хранилищ и нецелевое расходование выделенных Евросоюзом денежных средств на содержание объекта».

    Ранее он заявил, что Россия предотвратила провокацию НАТО на «Азовстали». По его словам, США и страны НАТО планировали разбомбить завод оружием массового поражения (ОМП). Среди возможно примененных видов снарядов Кириллов навал химические, биологические или ядерные боеприпасы.