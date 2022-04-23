ВС РФ заподозрили Украину в готовности ударить по хранилищу радиоактивных отходов

Военные власти Украины всерьез рассматривают удар по хранилищу радиоактивных отходов. Ответственность за обстрел Приднестровского химического завода в населенном пункте Каменское ВСУ планируют переложить на Россию. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Его слова опубликовало РИА «Новости».

«Кроме того, руководством Украины серьезно рассматривается вопрос нанесения ударов по хранилищу радиоактивных отходов на бывшем предприятии „Приднестровский химический завод“ в населенном пункте Каменское Днепропетровской области», — сказал Кириллов.

Ведомство узнало об этом из документа, «подтверждающего критическое состояние хранилищ и нецелевое расходование выделенных Евросоюзом денежных средств на содержание объекта».

Ранее он заявил, что Россия предотвратила провокацию НАТО на «Азовстали». По его словам, США и страны НАТО планировали разбомбить завод оружием массового поражения (ОМП). Среди возможно примененных видов снарядов Кириллов навал химические, биологические или ядерные боеприпасы.