ВС РФ за ночь уничтожили 16 украинских военных объектов с помощью высокоточных ракет воздушного базирования. Об этом на утреннем брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Информация появилась в Telegram-канале военного ведомства.

Удалось ликвидировать пять командных пунктов противника, хранилище топлива, три склада боеприпасов, а также личный состав и военную технику в районах населенных пунктов Барвенково, Гуляй Поле, Камышеваха, Зеленое Поле, Великомихайловка и Николаев.

Оперативно-тактическая авиация ВКС России нанесла удары по 108 районам сосредоточения личного состава и украинской военной техники.

«Кроме того, в районе Буда ракетой „воздух — воздух“ сбит украинский беспилотный летательный аппарат», — добавил Игорь Конашенков.

Всего ВС РФ сбили в воздухе 11 украинских беспилотников в районе населенных пунктов Климово, Невельское, Новотроицкое, Изюм, Пантелеймоновка, Сладководное и Ясное.