Российская армейская авиация уничтожила восемь танков и других боевых бронированных машин противника. Об этом на брифинге сообщил официальный Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Также удалось ликвидировать до роты живой силы ВСУ в районах Пашково, Веселое и Ильичевка.

Кроме того, в Минобороны сообщили об уничтожении беспилотника Украины в районе населенного пункта Буда.

Удары ракетами «Искандер» нанесены по четырем складам вооружения украинских сил и по военной техники. ВС РФ ударили по трем районам сосредоточения живой силы противника у населенных пунктов Краматорск, Попасная, Ямполь. Всего за ночь российские военные с помощью высокоточных ракет воздушного базирования уничтожили 16 украинских военных объектов. В их числе пять командных пунктов, хранилище топлива, три склада боеприпасов, а также личный состав и военная техника, сосредоточенные в районах населенных пунктов Барвенково, Гуляй Поле, Камышеваха, Зеленое Поле, Великомихайловка и Николаев.

Оперативно-тактическая авиация ВКС России нанесла удары по 108 районам сосредоточения личного состава и украинской военной техники, добавил Конашенков.