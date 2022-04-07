ВС РФ уничтожили еще 4 базы хранения ГСМ на Украине

Ночью ВС РФ уничтожили четыре базы хранения горюче-смазочных материалов на Украине. Для этого использовались высокоточные ракеты воздушного и морского базирования, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Базы хранения ГСМ ликвидировали в районах населенных пунктов Николаев, Запорожье, Харьков и Чугуев. Из них снабжались топливом украинские группировки войск под Харьковом, Николаевом и в Донбассе.

Конашенков добавил, что авиация ВКС РФ поразила за ночь 29 военных объектов Украины.

«Среди них два командных пункта, радиолокатор подсветки целей и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Курахово, семь артиллерийских батарей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 10 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники», — процитировал Конашенкова ТАСС.

С начала спецоперации ВС РФ уничтожили 413 украинских беспилотников, 218 установок реактивных систем залпового огня и 1987 танков и бронемашин ВСУ.