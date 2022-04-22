ВС РФ уничтожили 7 украинских беспилотников в ДНР и Херсонской области

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили еще семь украинских беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на утреннем брифинге.

Беспилотные летательные аппараты ликвидировали в районах населенных пунктов Старомайорское, Ясиноватая, Старомихайловка и Калиновка Донецкой Народной Республики, а также Александровка и Токарево Херсонской области.

В районе населенного пункта Новоселка уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «С-300». Тактическую ракету ВСУ «Точка-У» удалось сбить в районе населенного пункта Донецкое. Для этого использовали расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М3».

С начала спецоперации на Украине уничтожены 140 самолетов, 106 вертолетов, 520 беспилотников, 257 зенитных ракетных комплексов, 2448 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидированы 271 установка реактивных систем залпового огня, 1062 орудия полевой артиллерии и миномета и 2289 единиц специальной военной автомобильной техники.