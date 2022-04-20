ВС РФ ударили по 1053 объектам военной инфраструктуры Украины

Российские ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1053 объектам украинской военной инфраструктуры. Об этом на утреннем брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Информация появилась в Telegram-канале оборонного ведомства.

Уничтожены ️31 пункт управления, шесть складов горюче-смазочных материалов, ️910 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника и ️106 огневых позиций артиллерии.

Также стало известно об уничтожении до 40 человек из личного состава украинских войск в районах населенных пунктов Нововоронцовка и Кислевка.

С начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины ВС РФ уничтожили 140 самолетов, 496 беспилотников, 253 зенитных ракетных комплекса, 2388 танков и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1029 орудий полевой артиллерии и минометов и 2232 единицы специальной военной автомобильной техники.

Накануне глава МИД Сергей Лавров объявил о начале второй фазы спецоперации. За день до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что операция идет по плану.