ВС РФ сбили два беспилотника ВСУ в Курской области

Российские военные сбили в Курской области два беспилотника ВСУ. Об этом заявил губернатор области Роман Старовойт. Жертв и разрушений нет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня в 04:15 утра в селе Боровское Рыльского района расчеты российских ПВО сбили два украинских беспилотника. Жертв, пострадавших и разрушений нет», — сказано в сообщении.

По его словам, ситуация находится под контролем.

Накануне сообщалось, что снаряд со стороны Украины попал в село Отрадного Белгородской области. Он попал в поле, никакого урона не принес, местные жители не пострадали. Ранее ВСУ уже обстреливали данный регион. В начале прошлой неделе сообщалось, что от выпущенных с украинской стороны снарядов пострадали более 30 домов в селе Головчино.