Армия 17 декабря 2022, 08:57 ВС РФ получили партию комплексов «Пенициллин» РИА «Новости»: комплексы «Пенициллин» поступили в ВС РФ YouTube

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Партия новейших комплексов звукотепловой разведки под названием «Пенициллин» поступила в вооруженные силы РФ. Информацию об этом изданию РИА «Новости» предоставил информированный источник.

По его словам, эти комплексы уже показали высокую эффективность в ходе спецоперации на Украине.

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«Минобороны передана очередная партия новейших комплексов звукотепловой разведки 1Б76 „Пенициллин“», — сказано в сообщении.

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Как отметил источник, в дальнейшем эти комплексы будут использовать в зоне проведения СВО для контрбатарейной борьбы. Дело в том, что «Пенициллин» может не только засечь позиции артиллерии ВСУ, но и передать их координаты.

Главное преимущество «Пенициллина» заключается в том, что в отличие от РЛС США, которые широко распространены в украинской армии, он работает без радиоволн. Именно поэтому этот комплекс нельзя засечь и подавить его работу.