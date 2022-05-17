ВС РФ оборудовали масштабный пункт ремонта поврежденной техники под Херсоном

Подразделения ВС РФ оборудовали масштабный пункт ремонта и восстановления поврежденной техники в Херсонской области. Минобороны России показало в соцсетях видео с их работами.

По данным оборонного ведомства, российские военнослужащие в полевых условиях развернули мастерские, в которых можно проводить любые виды восстановительных работ. Ремонтируется техника всех типов, при этом ее не приходится эвакуировать в пункт постоянной дислокации.

«Регламентные работы по восстановлению колесной и гусеничной техники проводят круглосуточно — в три смены. Благодаря высокой квалификации специалистов даже на самые трудоёмкие работы у российских военнослужащих уходит не более суток», — рассказали в Минобороны.

В ролике демонстрируется один из примеров успешной работы ремонтного батальона: поврежденные бронемашины с буквой Z вновь оказываются на ходу и готовы к боям. В комментариях к видео пользователи назвали представителей батальона «мастерами своего дела» и отметили, что у них «золотые руки».