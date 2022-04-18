ВС РФ «Искандерами» ударили по 4 складам вооружения на Украине

Российские военные нанесли удары высокоточными ракетами «Искандер» по четырем складам вооружения украинских сил и по военной техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также ВС РФ ударили по трем районам сосредоточения живой силы противника у населенных пунктов Краматорск, Попасная, Ямполь. Всего за прошедшую ночь российские военные уничтожили 16 украинских военных объектов.

«В том числе: пять командных пунктов противника, хранилище топлива, три склада боеприпасов, а также личный состав и военная техника, сосредоточенные в районах населенных пунктов Барвенково, Гуляй Поле, Камышеваха, Зеленое Поле, Великомихайловка и Николаев», — сказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что к нему за помощью обратилось руководство ДНР и ЛНР. По словам главы государства, нужно положить конец издевательствам и геноциду над жителями Донбасса. Главными целями спецоперации он назвал денацификацию и демилитаризацию Украины.