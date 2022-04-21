ВС РФ и Народная милиция ДНР взяли под полный контроль Кременную

Подразделения ВС РФ и Народной милиции Донецкой Народной Республики взяли под полный контроль населенный пункт Кременная. Такое заявление сделали в Минобороны РФ.

Украинские нацбаты превратили этот населенный пункт в укрепрайон. Однако благодаря слаженным действиям российских военных и НМ ДНР удалось избежать серьезных разрушений жилых домов и инфраструктуры.

Также стало известно, что за ночь оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Шнурки, Новониколаевка, Александровка.

За сутки ракетные войска и артиллерия ударили по 1001 военному объекту Украины. Поразить удалось 58 пунктов управления, 162 огневые позиции украинской артиллерии, 771 опорный пункт, а также районы скопления живой силы и техники в 17 населенных пунктах: Маяки, Дибровное, Мазановка, Долина Краснополье, Великая Камышеваха, Червоное и других.

Российские средствами ПВО уничтожили еще 13 украинских беспилотников.