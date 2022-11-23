23 ноября 2022, 16:14
Врагам России отказали в надежде на истощение запасов оружия
Зампред Совбеза РФ Медведев: вопреки ожиданиям врагов, российского оружия всем хватит
Противник надеется на истощение российских запасов оружия, однако его «хватит всем». Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Наращивание объемов поставок высокоточного оружия российским Вооруженным силам обсудили в ходе посещения, уточнил он.
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«Враги продолжают внимательно „калькулировать“ наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!» — заявил Медведев.
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Зампред Совбеза России уже говорил о том, что от киевского режима и украинского президента все сильно устали. Он назвал Владимира Зеленского невротиком и истеричным ребенком.
США, Евросоюз и НАТО, отмечал Медведев, стали чаще подталкивать киевских властей к переговорам, потому что не хотят полного разрыва отношений с Россией.
В ответ на претензии Украины на Крым он назвал Киев русским городом, сообщил RT. Медведев напомнил, что украинская столица была столицей Древней Руси.
Дмитрий Медведев
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