Армия 23 ноября 2022, 16:14 Врагам России отказали в надежде на истощение запасов оружия Зампред Совбеза РФ Медведев: вопреки ожиданиям врагов, российского оружия всем хватит РИА «Новости»

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Противник надеется на истощение российских запасов оружия, однако его «хватит всем». Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Наращивание объемов поставок высокоточного оружия российским Вооруженным силам обсудили в ходе посещения, уточнил он.

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«Враги продолжают внимательно „калькулировать“ наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!» — заявил Медведев.

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Зампред Совбеза России уже говорил о том, что от киевского режима и украинского президента все сильно устали. Он назвал Владимира Зеленского невротиком и истеричным ребенком.

США, Евросоюз и НАТО, отмечал Медведев, стали чаще подталкивать киевских властей к переговорам, потому что не хотят полного разрыва отношений с Россией.

В ответ на претензии Украины на Крым он назвал Киев русским городом, сообщил RT. Медведев напомнил, что украинская столица была столицей Древней Руси.