Врачи по кусочкам восстановили лицо совершившему подвиг в Донбассе военному

Российский военный Ибрагимхалил Гаджиев рассказал газете «Известия» о своем подвиге в Донбассе и невероятном профессионализме врачей, которые восстановили ему лицо.

Сержант был старшим стрелком в мотострелковой бригаде. На седьмом году службы он попал под обстрел в селе Красная Поляна Донецкой Народной Республики. Российские военные обезвреживали БТР националистов возле школы, когда Гаджиев увидел человека с гранатометом. Он повалил командира роты и другого сослуживца на землю и принял удар на себя.

«По-другому никак. Лучше умереть как мужчина. Если бы мои товарищи погибли, я не смог бы с этим жить», — рассказал он.

Военнослужащий лишился части щеки и носа. Врачи Санкт-Петербурга по кусочкам собирали ему лицо. Сейчас Гаджиеву трудно говорить, он питается через трубочку и терпит боль. Предстоит еще несколько операций, мужчина проходит лечение дома, в Буйнакске. Он собирается вернуться в строй, как только разрешат врачи.