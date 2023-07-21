Армия 21 июля 2023, 12:19 Возвращение двухлетнего срока службы в армии посчитали бессмысленным Депутат Картаполов: в увеличении срока службы в армии до 2 лет нет необходимости РИА «Новости»

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Военнослужащие способны освоить воинскую специальность за полгода, поэтому в возвращении к двухлетней службе в армии нет необходимости. Как сообщил ТАСС, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил об этом журналистам.

«Не надо два года служить, в этом нет никакой необходимости», — сказал он.

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Подготовка солдат, по словам Картаполова, рассчитана на полугодичный цикл. Первые шесть месяцев новобранцев обучали, вторые использовали для закрепления навыков.

Картаполов сказал, что современные военнослужащие способны получить любую воинскую специальность за полгода, поэтому продлевать срок службы бессмысленно.

Он объявил, что комитет одобрил поправки в законопроект об изменении призывного возраста ко второму чтению. Депутаты решили, что целесообразней сохранить минимальную планку и призывать в армию парней в возрасте от 18 до 30 лет, сообщил «Царьград».

В первоначальном варианте они предлагали повысить призывной возраст до 21-30 лет и переходить на новую систему поэтапно до 2026 года.