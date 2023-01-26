Армия 26 января 2023, 15:08 Возраст призывников не будут менять к весенней кампании Председатель комитета ГД Картаполов: возраст призывников не изменят к весне Пресс-служба Минобороны

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Менять возраст призывников к весенней призывной кампании нет необходимости, заявил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, официально пока «нет никаких новых правил».

«На весенний призыв менять законодательство нет никакой необходимости. <…> Пока у нас нет в работе этих поправок», — уточнил депутат.

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По его словам, Минобороны, выступившее с этой инициативой, не делало шагов к ее воплощению. В перспективе над ней «можно поработать», считает Картаполов.

По действующему закону на срочную службу призывают мужчин от 18 до 27 лет. Изменение призывного возраста анонсировал министр обороны Сергей Шойгу в конце декабря. Он предложил поэтапно увеличить нижний порог до 21 года, а предельный — до 30 лет.

Картаполов уже говорил о том, что вероятность того, что правила изменятся уже этой весной, стремится к нулю. При этом замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин предположил, что призывной возраст могут увеличить уже в 2023 году.