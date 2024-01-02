Армия 02 января 2024, 22:47 Возможности Су-57 на Украине высоко оценили в США MWM: истребители Су-57 успешно выводят из строя украинские системы ПВО РИА «Новости»

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Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно продемонстрировали свои возможности в боях в зоне спецоперации. Об этом написало издание Military Watch Magazine.

«Су-57 является единственным представителем своего поколения, который задействовали в высокоинтенсивных боевых действиях, <…> причем операции на Украине включали не только удары с воздуха по наземным объектам», — уточнили в материале.

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Военные ВС РФ применили истребители для того, чтобы вывести из строя украинские систем ПВО, также их задействовали в воздушных боях. В ходе боевых действий на Украине доверие к Су-57 сильно укрепилось. Поставки истребителей армии России в 2024 году увеличат почти в два раза, резюмировал автор статьи.

Недавно Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина передал Минобороны финальную партию истребителей пятого поколения Су-57. Глава ОАК Юрий Слюсарь сообщал, что государственный оборонный заказ оказался вдвое больше, чем планировалось изначально, писал Life.