Армия 19 апреля 2023, 01:12 Возможность заключать краткосрочные контракты на службу в Росгвардии появится в России Депутат ГД Хинштейн предложил ввести краткосрочные контракты в Росгвардии РИА «Новости»

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Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн внес в Госдуму законопроект об особенностях комплектования Росгвардии. В частности, он направлен на возможность заключения краткосрочных контрактов на полицейскую службу в Росгвардии для выполнения спецзадач. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

«Эта инициатива подготовлена вместе с коллегами из разных ведомств и обусловлена активным участием в СВО „полицейских“ подразделений Росгвардии (СОБР, ОМОН)», — отметил Хинштейн.

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Законопроект предлагает бывших росгвардейцев направлять по мобилизации в их родное ведомство. То есть не только на военную, но и на полицейскую службу.

Кроме того, по словам депутата, он получает очень много сообщений от ветеранов ОМОН и СОБР, которые желают отправиться в зону спецоперации, однако в отличие от военнослужащих краткосрочный контракт с ними заключить пока нельзя. Поэтому в новом законопроекте оговаривается возможность заключать контракты до одного года на полицейскую службу в Росгвардии для выполнения задач в особых условиях.

Также Хинштейн предложил убрать возрастной порог при поступлении на полицейскую службу в госорганизацию. Сейчас он составляет 35-40 лет.