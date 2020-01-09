Воздушная дозаправка истребителей МиГ-31БМ попала на видео

Оборонное ведомство России поделилось кадрами воздушных маневров. На видео попало, как истребитель поднимается в воздух и стыкуется с самолетом-заправщиком при помощи специального шланга. Отмечается, что во время тренировки пилоты преодолели две с половиной тысячи километров. В Минобороны пояснили, что при дозаправке летчики должны удерживать скорость полета на уровне 500 км/ч и держать самолеты на расстоянии около 10 метров друг от друга.