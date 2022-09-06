Групповой пуск ракет комплекса «Искандер-М» состоялся в ходе учений «Восток-2022» | 360°

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Групповой пуск ракет комплекса «Искандер-М» состоялся в ходе учений «Восток-2022»

Минобороны РФ: на военных учениях произвели успешный запуск ракет «Искандер-М»

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Российские военные ликвидировали командный пункт условного противника с помощью группового пуска ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Все происходило в ходе военных учений «Восток-2022». Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России, передал ТАСС.

Основной этап стратегических учений проходил на полигоне Сергеевский в Приморском крае.

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«В целях завоевания огневого превосходства, нарушения системы управления войсками и оружием, а также создания условий для ввода в сражение второго эшелона ударной группировки штабом коалиционной группировки войск (сил) было принято решение о нанесении массированного огневого удара по пунктам управления и важным объектам „противника“ с применением группового пуска ракет оперативно-тактического комплекса „Искандер-М“», — сказано в сообщении.

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В ведомстве также уточнили, что президент России Владимир Путин наблюдает за ходом учений.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин на полигоне учений провел совещание с представителями Минобороны. Он добавил, что оно прошло в закрытом режиме.

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