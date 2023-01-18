Армия 18 января 2023, 14:55 Восполнять вооружение, технику и спецсредства в зоне СВО призвали ежедневно Мишустин указал на важность организации ежедневного восполнения вооружений в зоне СВО РИА «Новости»

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В зоне специальной военной операции необходимо ежедневное восполнение вооружений, техники и спецсредств. О важности процесса заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов. Об этом сообщил ТАСС.

«Сейчас в первую очередь должно быть организовано ежедневное восполнение вооружений, военной и специальной техники, а также других средств», — подчеркнул Мишустин.

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Глава кабмина отметил, что это необходимо для обеспечения российских военных всем необходимым для выполнения поставленных перед ними задач.

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Президент России Владимир Путин накануне отметил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса России внесли существенный вклад в динамику обрабатывающих секторов производства. Глава государства также не раз отмечал, что находящихся в зоне СВО нужно обеспечить всем необходимым.