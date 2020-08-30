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    30 августа 2020, 11:18

    Восьмой день танкового биатлона стартовал на полигоне Алабино. Прямая трансляция

    Алена Макаренко

    Команды первого дивизиона из Белоруссии, Сербии, Азербайджана и Китая сразятся в танковом биатлоне на подмосковном полигоне Алабино 30 августа. «360» ведет онлайн-трансляцию с места событий.

    Также на поле выйдут представители второго дивизиона из Лаоса, Таджикистана и Конго.

    Это уже восьмой день соревнований по танковому биатлону.

    Состязания стартовали 23 августа, в день открытия Международного военно-технического форума «Армия-2020». Они продлятся до 5 сентября. Это девятый «Танковый биатлон» в России. В 2020 году приехали экипажи из 19 стран.

    В стартах уже выступили команды Мьянмы, Вьетнама, Катара, Южной Осетии, Лаоса, Таджикистана, Конго, Китая, Абхазии, России, Узбекистана, Казахстана и Киргизии.

    «Армия-2020» проходит в шестой раз на территории подмосковной Кубинки. Впервые форум продлится неделю. Всего на нем представят более 28 тысяч экспонатов из 92 государств.

    Новости SMI.FM