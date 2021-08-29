Восьмой день танкового биатлона стартовал на АрМИ-2021. Прямая трансляция

Армейские международные игры — 2021 (АрМИ-2021) продолжаются в Подмосковье. На полигоне Алабино проходит индивидуальная гонка с участием команд второго дивизиона из Сербии, Белоруссии, Азербайджана и Казахстана. «360» ведет прямую трансляцию.

Накануне в танковом биатлоне в гонке третьих экипажей первых и вторых дивизионов победила российская команда. В АрМИ-2021 принимают участие команды из 20 стран: России, Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Венесуэлы, Вьетнама, Китая, Сербии, Сирии, Зимбабве, Мьянмы, Монголии, Лаоса, Мали и Мьянмы. Победители танкового биатлона определятся в финалах, которые пройдут 3 и 4 сентября. Иностранцев ранее восхитил «танковый балет», показанный на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».