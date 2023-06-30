Армия 30 июня 2023, 15:32 Восьмой артиллерийский полк получил новое наименование Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 8-му артиллерийскому полку РИА «Новости»

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Восьмой артиллерийский полк получил почетное название «гвардейский». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«<…> присвоить восьмому артиллерийскому полку почетное наименование „гвардейский“ и впредь именовать его: восьмой гвардейский артиллерийский полк», — отметили в указе.

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В публикации пояснили, что полку присвоили новое наименование за героизм и отвагу, а также за стойкость и мужество личного состава «в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов». Решение вступило в силу со дня подписания указа, уточнили в документе.

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил присвоить Донецку и Луганску звания «Города-героя». По его словам, в Кремле поддержали эту инициативу. Он подчеркнул, что проект закона в ближайшее время внесут на рассмотрение в Государственную думу.