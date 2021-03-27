Восьмерых сбежавших солдат начали искать в Оренбургской области

Восьмерых солдат, в разное время покинувших расположение войсковых частей, начали искать в Оренбургской области. Сейчас их местонахождение неизвестно, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Часть из беглецов покинули место службы, другие же просто не вернулись после отпуска. Военный следственный отдел СК РФ по Оренбургскому гарнизону попросил сообщать любую имеющуюся информацию о возможном местонахождении дезертиров. Следователи напомнили, что если причиной побега из войсковой части стало стечение тяжелых обстоятельств, по закону солдат могут освободить от уголовной ответственности.

Ранее в Чите военные следователи нашли солдата-дезертира, который скрывался более 16 лет. Его обнаружили только после смерти. Призывник в сентябре 2004 года ушел с танкодрома в лес и больше не возвращался. Следствие рассматривало разные версии, включая убийство сослуживцами и то, что срочник мог утонуть, но ни одна из них не подтвердилась.