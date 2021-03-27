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    27 марта 2021, 14:05

    Восьмерых сбежавших солдат начали искать в Оренбургской области

    Александр Блинов

    Восьмерых солдат, в разное время покинувших расположение войсковых частей, начали искать в Оренбургской области. Сейчас их местонахождение неизвестно, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    Восьмерых сбежавших солдат начали искать в Оренбургской области

    Часть из беглецов покинули место службы, другие же просто не вернулись после отпуска. Военный следственный отдел СК РФ по Оренбургскому гарнизону попросил сообщать любую имеющуюся информацию о возможном местонахождении дезертиров. Следователи напомнили, что если причиной побега из войсковой части стало стечение тяжелых обстоятельств, по закону солдат могут освободить от уголовной ответственности.

    Ранее в Чите военные следователи нашли солдата-дезертира, который скрывался более 16 лет. Его обнаружили только после смерти. Призывник в сентябре 2004 года ушел с танкодрома в лес и больше не возвращался. Следствие рассматривало разные версии, включая убийство сослуживцами и то, что срочник мог утонуть, но ни одна из них не подтвердилась.