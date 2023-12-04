Армия 04 декабря 2023, 12:49 Воронежский губернатор Гусев рассказал о погибшем в зоне СВО генерал-майоре Завадском Губернатор Гусев назвал тяжелой утратой гибель генерал-майора Завадского на СВО РИА «Новости»

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Занимавший пост заместителя командующего 14-м армейским корпусом Северного флота генерал-майор Владимир Завадский погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Он напомнил, что до августа 2021 года офицер командовал четвертой гвардейской Кантемировской Краснознаменной танковой дивизией, у которой с Воронежской областью сложились хорошие отношения.

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Гибель генерал-майора Завадского губернатор Гусев назвал тяжелой утратой. Он подчеркнул, что о военной службе офицер мечтал еще с юности и построил очень успешную карьеру.

«Убежден, что имя Владимира Завадского, мужественного офицера, настоящего генерала и достойного человека, навсегда останется в летописи славы Отчизны», — написал губернатор Воронежской области.

Гусев передал слова соболезнования родным, близким и сослуживцам.

По данным межрегиональной организации выпускников Московского высшего общевойскового командного училища, генерал-майор Владимир Завадский погиб в Харьковской области, подорвавшись на мине 28 ноября. В зоне проведения специальной военной операции офицер командовал ротой, батальоном и мотострелковым взводом.