Бойцы оперативно-тактической и армейской авиации за ночь уничтожили 87 военных объектов Украины, сообщили в Минобороны РФ на ежедневном брифинге.

Кроме того, российским военным удалось обнаружить 79 районов сосредоточения украинских националистов и военной техники. Благодаря этому были ликвидированы порядка 500 человек личного состава противника, 59 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и транспорта.

Кроме того, в Минобороны РФ рассказали о сбитых над населенными пунктами Токмак в Запорожской области и Сватово в Харьковской области ракетах «Точка-У». В других районах Донбасса были найдены 13 беспилотников, станция радиоэлектронной борьбы, два украинских зенитно-ракетных комплекса С-300 и пусковая установка.