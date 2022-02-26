Вооруженные силы РФ установили полный контроль над Мелитополем

Подразделения Вооруженных сил России установили полный контроль над украинским городом Мелитополем. Российскими ВС поражен 821 объект военной инфраструктуры, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Его процитировал канал «Звезда».

По данным министерства, сбито семь боевых самолетов семь вертолетов, девять беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В ночь на 26 февраля ВС РФ нанесли удар по объектам военной инфраструктуры Украины высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования.

«Российские военнослужащие принимают все меры для обеспечения безопасности мирных жителей и исключения провокаций со стороны украинских спецслужб и националистов. Огонь ведется только по объектам военной инфраструктуры ВСУ, исключая нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре», — подчеркнул Конашенков.

О том, что российские войска вошли в Мелитополь, стало известно ночью 26 февраля.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР. В Минобороны России заявили, что наносят высокоточные удары только по объектам украинской военной инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что российские военные не атакуют украинские города и не представляют никакой угрозы для гражданского населения.

Владимир Путин отметил, что России не оставили выбора — все попытки избежать такого способа решения конфликта оказались тщетными.