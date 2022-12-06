Армия 06 декабря 2022, 09:28 Вооруженные силы РФ отработали «зачистку» населенного пункта на полигонах Белоруссии Минобороны показало боевую тренировку российских военных на полигонах в Белоруссии

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Российские военные из подразделений Западного военного округа проходят тактическую подготовку на полигонах Белоруссии. Военнослужащие отработали на тренировке «зачистку» населенного пункта. Минобороны РФ показало в своем Telegram-канале кадры с учений.

«Военнослужащие на полигонах совершенствуют стрельбу из штатного оружия, вождение боевых машин, прохождение психологической полосы препятствий, изучение навыков тактической медицины и другие дисциплины», — рассказали в ведомстве.

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Тренировки по боевой подготовке и боевому слаживанию проходят как днем, так и ночью. Боевые машины пехоты перекрывают наиболее вероятные маршруты передвижения внутри населенного пункта до завершения военными «зачистки» города с разных сторон. Пехота после этого занимает круговую оборону и начинает стрелять на подступах к переднему краю. Ей оказывает огневую поддержку экипаж танков Т-80.

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Старый стрелок Сергей отметил, что уже после первого дня бойцы начинают контактировать друг с другом и работать в связке. Темп боевого слаживания российских военных региональной группировки сил в Белоруссии остается высоким.