Вооружение и технику ВСУ уничтожили на железнодорожных станциях в Донецкой области

На железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково в Донецкой области уничтожены вооружение и военная техника прибывших в Донбасс резервов украинских войск. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге 8 апреля.

Использовались высокоточные ракеты воздушного базирования.

Кроме того, высокоточные ракеты берегового ракетного комплекса «Бастион» у Красноселки на северо-востоке от Одессы уничтожили центр сбора и подготовки иностранных наемников. Также стало известно, что российская ПВО сбила в воздухе два украинских военных вертолета Ми-8 и Ми-24 у Старой Збурьевки и пять беспилотников.

Российская авиация и ракетные войска поразили еще 81 военный объект Украины, в том числе два пункта управления и девять опорных пунктов.

Вооруженные силы РФ с начала спецоперации на Украине уничтожили 421 беспилотник, 223 установки РСЗО и более двух тысяч танков и бронемашин, добавили в Минобороны.