Вооружение атомной подлодки «Казань» впечатлило американские СМИ

Американское издание The National Interest оценило вооружение российской атомной подлодки «Казань», которую передадут ВМФ в преддверии Дня Победы. С материалом ознакомилась «ПолитРоссия».

По данным издания «Казань» входит в проект 885М «Ясень-М», чьи подлодки оснастят ракетными комплексами «Оникс» и «Калибр-ПЛ». Также они получат противокорабельную гиперзвуковую ракету «Циркон», которая обладает высокой маневренностью и способна развивать скорость до девяти чисел Маха.

«Пакет модернизации „Ясень-М“ включает в себя поставку новейшего оборудования, некоторую корректировку конструкции субмарины. Также, как ожидается, подлодки этого проекта получат атомный реактор нового поколения КТП-6: это позволит субмаринам передвигаться, не производя шума», — отмечается в публикации.