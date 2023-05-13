13 мая 2023, 22:32
Волонтеры рассказали подробности поступления на службу по контракту
Московские волонтеры проконсультировали граждан о нюансах прохождения службы по контракту
Московские волонтеры ведут разъяснительную работу о прохождении военной службы по контракту. У них можно взять буклет и узнать все тонкости, сообщил Информационный центр правительства Москвы.
Единый пункт отбора на контрактную службу, где находятся волонтеры, расположен в столице по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. Буклеты раздают у станции метро.
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Волонтер Артем Воинский рассказал, что люди чаще всего интересуются денежным вознаграждением, льготами, сроками прохождения службы.
«Иногда к нам подходят бабушки и дедушки и интересуются можно ли им пойти в армию. Их порыв мы понимаем, но вынуждены вежливо отказывать», — рассказал добровольный помощник.
Он добавил, что служба по контракту интересна совсем юным мальчикам и девочкам, но им объясняют, что надо чуть подрасти.
Еще один волонтер — Анастасия Боброва посоветовала в случае заинтересованности службой подходящим по возрасту человеком обратиться за дополнительной информацией по номеру 117, а затем лично прийти в единый пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова.
Там россиянин проходит медкомиссию, а после этого на основании его физической годности, образования и навыков ему подбирается учетно-воинская специальность.
Ранее будущие контрактники рассказали, как родственники отнеслись к их выбору. Претенденты на армейский контракт сообщили, что родные поддержали их, узнав о намерении отправиться в войска.
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