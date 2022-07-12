Пентагон планирует использовать против гиперзвуковых ракет России воздушные шары. Это говорит о провале американских систем противоракетной обороны. «Надувать подводные шары» против «Посейдона» предложил США спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Провал американской системы ПРО — именно так, по мнению председателя нижней палаты парламента, следует воспринимать новость об использовании армией США воздушных шаров военного назначения для отслеживания ракет России. Об этом он написал в Telegram-канале.

Следующий этап для Вашингтона — надувать подводные шары, учитывая наличие у нашей страны „Посейдона“ Вячеслав Володин.

США потратят 27,1 миллиона долларов на военные аэростаты для отслеживания гиперзвукового оружия. Они представляют собой воздушные шары с солнечными батареями и техникой для наблюдения. На их разработку выделили около 3,8 миллиона долларов.

ВМФ России взял на вооружение подводную лодку «Белгород». Она является первым носителем «Посейдонов» — российских ядерных торпед, подводных дронов. Они способны поражать объекты противника, наносить ущерб территории страны, создавая цунами и обширные зоны радиоактивного загрязнения.