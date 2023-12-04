Армия 04 декабря 2023, 21:32 Вокзал в Волгограде перекрыли после прибытия эшелона с ранеными бойцами ВС РФ РИА «Новости»

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Волгоградцев встревожила новость о машинах скорой помощи и российских военнослужащих на Привокзальной площади. Об этом сообщило издание V1.RU.

В город прибыл эшелон с ранеными бойцами из зоны специальной военной операции. По словам одного из пассажиров, в местные больницы направили военных с тяжелыми ранениями, а остальные продолжат путь дальше.

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Во время остановки раненые успели приобрести различные сувениры, сделать некоторые покупки. В это время доступ на перроны железнодорожного вокзала перекрыли в целях безопасности.

«После реабилитации обратно поедем. Сказали, что отпуск по ранению будет обязательно. Семья ждет», — рассказал один из пассажиров.

Ранее Владимир Путин на встрече с участниками Совета по правам человека (СПЧ) призвал обратить внимание на оказание помощи российским бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции. Президент РФ назвал это ключевой задачей. Он также попросил членов СПЧ работать в тесном контакте с недавно созданным фондом «Защитники Отечества», действующем в каждом регионе страны.