04 декабря 2023, 21:32
Вокзал в Волгограде перекрыли после прибытия эшелона с ранеными бойцами ВС РФ
Волгоградцев встревожила новость о машинах скорой помощи и российских военнослужащих на Привокзальной площади. Об этом сообщило издание V1.RU.
В город прибыл эшелон с ранеными бойцами из зоны специальной военной операции. По словам одного из пассажиров, в местные больницы направили военных с тяжелыми ранениями, а остальные продолжат путь дальше.
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Во время остановки раненые успели приобрести различные сувениры, сделать некоторые покупки. В это время доступ на перроны железнодорожного вокзала перекрыли в целях безопасности.
«После реабилитации обратно поедем. Сказали, что отпуск по ранению будет обязательно. Семья ждет», — рассказал один из пассажиров.
Ранее Владимир Путин на встрече с участниками Совета по правам человека (СПЧ) призвал обратить внимание на оказание помощи российским бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции. Президент РФ назвал это ключевой задачей. Он также попросил членов СПЧ работать в тесном контакте с недавно созданным фондом «Защитники Отечества», действующем в каждом регионе страны.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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