Вооруженные силы (ВС) России полностью освободили аэропорт Мариуполя. Украинские националисты использовали здание для пыток мирных жителей. Первые кадры из зачищенного воздушного порта опубликовало РИА «Новости».

Съемка велась с беспилотного дрона. Видео продемонстрировало разрушения внутри и снаружи здания.

Само здание аэропорта во время пролета беспилотника было пустым. Сильно повреждены стекла, на полу, вероятно, остались боеприпасы. Камера показала отлично сохранившуюся советскую мозаику. Ее сюжет рассказывал о совместной истории России и Украины.

«Аэропорт сейчас полностью пустой. Ни военных нет, ни гражданских, только голодные кошки бегают по пустому зданию. Самолетов тоже не обнаружил. Где-то совсем рядом слышны выстрелы из стрелкового оружия. Вероятно, идет зачистка близлежащих поселков», — рассказал оператор беспилотника.

Дрон поднялся на высоту птичьего полета и смог зафиксировать состояние территории вокруг аэропорта. На кадрах видны разрушения. На бетонном покрытии взлетно-посадочной полосе есть выбоины. Рядом с ней остались окопы и траншеи. Съемка показала воронки от взрывов вокруг терминала.

Жители Донбасса заявляли, что украинские националисты используют аэропорт в качестве места пыток мирных жителей. Здание часто называли «тайной тюрьмой-библиотекой ВСУ»

«Глава освобожденного поселка Талаковка рассказал, что при ВСУ главное было закрыть рот. Потому что если они рот открывали, то уезжали на мариупольский аэропорт», — сообщила уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова.