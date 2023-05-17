Армия 17 мая 2023, 07:11 Войскам России передадут модернизированную самоходную пушку 2С25М ВС России в 2024 году получит модернизированную самоходную пушку 2С25М «Курганмашзавода» Фото: Vitaly V. Kuzmin / Викимедиа

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Поставки модернизированных самоходных пушек 2С25М в российскую армию в случае положительного решения Минобороны смогут начать в 2024 году. РИА «Новости» сообщили об этом в пресс-службе «Курганмашзавода».

«При принятии соответствующих решений Минобороны России поставки машин в Вооруженные силы могут быть начаты в 2024 году», — сказал представитель предприятия.

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Специалисты занялись корректировкой конструкторской документации к подаче в межведомственную комиссию, которая должна установить годность модернизированных самоходных пушек 2С25М к серийному выпуску, и подготовкой производственной линии.

Пушку 2С25М калибра 125 миллиметров создали на базе самоходной противотанковой пушки 2С25 «Спрут-СД» с шасси боевой машины десанта БМД-4М. Госиспытания завершили в августе 2022 года. Боевая масса машины составила 18 тонн, максимальная скорость на суше до 70 километров в час, на воде — 10 километров в час. В Ростехе заявили, что ее обеспечат снарядами с дистанционным подрывом.