Войска с запада России вернутся в части после проверки

Контрольная проверка войск Западного военного округа завершилась. Военных начали возвращать в места постоянной дислокации. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу округа.

По данным ведомства, речь идет о перемещении 150 органов управления, воинских частей и организаций Балтийского флота, а также двух войск и танковой армии Ленинградской части Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Все они проходили проверки в 26 регионах на западе России.

Возвращение подразделений проходит при помощи поездов и самолетов, а также на штатной боевой технике с соблюдением всех мер безопасности и установленных сроков.

Контроль за возвращением военных в места службы взял командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев.

Войска Западного военного округа служат на территориях Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а также части Приволжского федерального округа.

Министерство обороны России сообщило о начале контрольной проверки 6 апреля. Тогда в ведомстве отметили, что планируется провести более четырех тысяч различных видов учений.

Основной этап испытаний войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск России провели в Крыму. С 23 апреля военные начали возвращаться с полуострова в места постоянной дислокации. Процесс должны завершить до 1 мая.