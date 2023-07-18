18 июля 2023, 14:53
Войска России получили первую партию самоходных минометов «Дрок»
Ростех передал ВС России первую партию скорострельных минометов «Дрок»
Российским войскам отправили первую партию самоходных скорострельных минометов 2С41 «Дрок» на базе бронемашины «Тайфун». С его помощью военные смогут создавать дымовые завесы и выпускать более 10 снарядов в минуту, сообщила госкорпорация «Ростех».
«Ростех передал в войска первую партию новых самоходных минометов „Дрок“», — объявили разработчики.
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Комплекс 2С41 «Дрок» позволит военным выступать против легкой бронетехники противника, подавлять его личный состав, ослеплять наблюдательные пункты, создавать дымовые завесы и освещать территорию.
Самоходный миномет создали на базе бронеавтомобиля «Тайфун», снабдили современной системой управления, механизированным приводом наведения, боекомплектом на 40 с лишним мин и возможностью вести огонь, не выходя из кабины.
Особенностью миномета в Ростехе назвали его скорострельность — свыше 10 снарядов в минуту. Перевод «Дрока» из походного положения в боевое займет меньше минуты.
Президент России Владимир Путин порекомендовал отечественным специалистам изучить перехваченное западное вооружение, сообщил RT. Инженеров заинтересовало наполнение ракет Storm Shadow, танков Leopard и реактивной системы залпового огня HIMARS.
Ростех
Оружие
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