Армия 18 июля 2023, 14:53 Войска России получили первую партию самоходных минометов «Дрок» Ростех передал ВС России первую партию скорострельных минометов «Дрок» РИА «Новости»

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Российским войскам отправили первую партию самоходных скорострельных минометов 2С41 «Дрок» на базе бронемашины «Тайфун». С его помощью военные смогут создавать дымовые завесы и выпускать более 10 снарядов в минуту, сообщила госкорпорация «Ростех».

«Ростех передал в войска первую партию новых самоходных минометов „Дрок“», — объявили разработчики.

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Комплекс 2С41 «Дрок» позволит военным выступать против легкой бронетехники противника, подавлять его личный состав, ослеплять наблюдательные пункты, создавать дымовые завесы и освещать территорию.

Самоходный миномет создали на базе бронеавтомобиля «Тайфун», снабдили современной системой управления, механизированным приводом наведения, боекомплектом на 40 с лишним мин и возможностью вести огонь, не выходя из кабины.

Особенностью миномета в Ростехе назвали его скорострельность — свыше 10 снарядов в минуту. Перевод «Дрока» из походного положения в боевое займет меньше минуты.

Президент России Владимир Путин порекомендовал отечественным специалистам изучить перехваченное западное вооружение, сообщил RT. Инженеров заинтересовало наполнение ракет Storm Shadow, танков Leopard и реактивной системы залпового огня HIMARS.