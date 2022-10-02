Войска четырех новых субъектов включат в российскую армию | 360°

Армия 02 октября 2022, 15:28 Поделиться Telegram

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Viber Войска четырех новых субъектов включат в российскую армию Вооруженные силы новых субъектов включат в состав российской армии РИА «Новости»

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Вооруженные силы четырех новых субъектов России войдут в состав регулярных частей армии страны. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ. Речь идет о военнослужащих Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

«Вооруженные силы новых субъектов федерации, где они сформированы, войдут в состав российских Вооруженных сил», — говорится в сообщении.

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Ранее стало известно, что Конституционный суд принял к рассмотрению предложенные президентом Владимиром Путиным указы о присоединении в состав государства четырех новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

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До 31 декабря 2022 года на новых территориях России допустимо хождение гривны, однако с 1 января 2023 года, согласно бюджетному законодательству РФ, основной денежной единицей станет российский рубль.

В период до 1 июня 2023 года в новых областях и республиках сформируют местные органы федеральных органов исполнительной власти.

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