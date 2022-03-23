Войска ДНР взяли под контроль станцию Новобахмутовка под Донецком

Группировка войск Донецкой Народной Республики после того, как ликвидировала националистов в населенном пункте Верхнеторецкое, начала контролировать железнодорожную станцию Новобахмхутовка. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Группировка войск ДНР, завершив зачистку от националистов населенного пункта Верхнеторецкое, продолжила преследование отступающих подразделений 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины и взяла под контроль железнодорожную станцию Новобахмутовка», — сообщил официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

Он уточнил, что за прошедшую ночь в данном районе боевых действий силы ДНР уничтожили три танка, два миномета, два БМП и пять машин повышенной проходимости.

Также в Минобороны РФ заявили, что российские силы нанесли удар по арсеналу в населенном пункте Оржев, недалеко от города Ровно. В результате удалось уничтожить крупный арсенал с вооружением и военной техникой украинских войск.