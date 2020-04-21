    21 апреля 2020, 10:01

    Воинские части будут оказывать медпомощь всем желающим

    Эля Данилюк

    Российские воинские части готовы принять всех, кому необходима экстренная медицинская помощь. Такой проект приказа от Минобороны появился на портале проектов нормативных правовых актов.

    В некоторых населенных пунктах нет другого лечебного учреждения, кроме военно-медицинского. Теперь в таких организациях будут готовы принять всех родственников военнослужащих, членов семей офицеров и военных в отставке с выслугой более 20 лет. Также помогут и служащим других силовых ведомств — Росгвардии, ФСБ и МЧС. Обычным россиянам также готовы оказать медицинскую помощь, но в экстренном порядке.

    Раньше обратиться к врачу в воинских частях можно было исключительно военнослужащим. Теперь решено открыть учреждения для всех — это будет сделано для того, чтобы в случае необходимости разгрузить гражданские больницы.

    На согласование всех формальностей нужно время. Ожидается, что приказ вступит в силу в июле 2020 года.

    Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил заявили, что не будут призывать в армию этой весной выпускников школ, так как юноши могут не успеть сдать ЕГЭ из-за коронавируса.