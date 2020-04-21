Воинские части будут оказывать медпомощь всем желающим

В некоторых населенных пунктах нет другого лечебного учреждения, кроме военно-медицинского. Теперь в таких организациях будут готовы принять всех родственников военнослужащих, членов семей офицеров и военных в отставке с выслугой более 20 лет. Также помогут и служащим других силовых ведомств — Росгвардии, ФСБ и МЧС. Обычным россиянам также готовы оказать медицинскую помощь, но в экстренном порядке.

Раньше обратиться к врачу в воинских частях можно было исключительно военнослужащим. Теперь решено открыть учреждения для всех — это будет сделано для того, чтобы в случае необходимости разгрузить гражданские больницы.

На согласование всех формальностей нужно время. Ожидается, что приказ вступит в силу в июле 2020 года.

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил заявили, что не будут призывать в армию этой весной выпускников школ, так как юноши могут не успеть сдать ЕГЭ из-за коронавируса.